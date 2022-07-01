كتب امير فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، جمهورها مقطع فيديو يظهر فيه نواف الخالدي زوج ابنتها منى العتيبي وهو جالس مع أحفادها.
وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أحفاد إلهام الفضالة الأربعة حول أبيهم.
ونال ظهور أحفاد الفضالة اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مع مقطع الفيديو العديد من رواد مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لاحفاد الهام الفضالة الاربعة اولاد ابنتها منى العتيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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