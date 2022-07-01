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شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الجمعة 1 يوليه 2022
شاركت الفنانة درة صورة من أحدث جلسات تصوير لها بصحبة زوجها هاني سعد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت درة بإطلالة أنيقة أبهرت من خلالها الجمهور وذلك من حضورها حفل زفاف أحمد العدل وتفاعل معها الجمهور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.
ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان.