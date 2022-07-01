فن ومشاهير

درة تتألق في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الجمعة 1 يوليه 2022

شاركت الفنانة درة صورة من أحدث جلسات تصوير لها بصحبة زوجها هاني سعد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت درة بإطلالة أنيقة أبهرت من خلالها الجمهور وذلك من حضورها حفل زفاف أحمد العدل وتفاعل معها الجمهور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

 

ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان.

388.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا