ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان.

شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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