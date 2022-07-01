بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد فتحي يساند صديقه محمد عبد الرحمن

محمد الفلاح - الجمعة 1 يوليه 2022

حرص الفنان أحمد فتحي على مساندة صديقة الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، بعد إجرائه عملية قلب مفتوح، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ونشر "فهمي" صورة تجمعه بتوتا وعلق عليها قائلًا: "سلامتك يا توتا یا حبیب أخوك يارب تقوم بالسلامة".

وفي سياق آخر يستعد الفنان أحمد فتحي لعرض فيلمه الجديد "تسليم أهالي" خلال موسم عيد الأضحي المقبل، وهو من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ولوسي وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.