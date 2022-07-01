مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها من الجونة

محمد الفلاح - الجمعة 1 يوليه 2022

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لها أثناء عطلتها الصيفية فى الجونة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت مايان السيد معلقة على مجموعة الصور " Gouna getaway ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد، مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وقدمت دور آية ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جسد شخصيته في العمل الفنان ياسر جلال.

وشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، بطولة والذي يحكي عن بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.