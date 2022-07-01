شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مع حمد فتحى بصورة جديدة من كواليس "عمهم": استنونى فى أغرب مشهد أكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد إمام، صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد (عمهم)، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتي ظهر فيها مع عملاق كرة السلة حمد فتحى، ويروج محمد إمام، من خلال الصورة لمشهد ضمن أحداث الفيلم الذى سيبدأ عرضه قبل عيد الأضحى، وعلق محمد إمام على الصورة: "استنونى مع بطل مصر حمد فتحى فى أغرب مشهد أكشن".



محمد امام و حمد فتحي

وفى وقت سابق، طرح صناع فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام البرومو الرسمى للعمل على جميع منصات التواصل الاجتماعى، ترويجا للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات للجمهور 7 يوليو المقبل، ليشارك ضمن موسم عيد الأضحى المبارك بالسينمات.

"عمهم" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم؛ محمد إمام، وهدى المفتى، وسيد رجب، وباسم سمرة، وأيتن عامر، ومحمد سلام، ورياض الخولى، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفى، ومحمد ثروت، والشحات مبروك، وتأليف وسام صبرى، وإنتاج أحمد السبكى، وإشراف عام كريم السبكى، وإخراج حسين المنباوى، والذى من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك.

كانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق، وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.