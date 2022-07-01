شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تستمتع بالشمس وركوب الأمواج فى أحدث ظهور بعد انفصالها عن بيكيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية شاكيرا، أثناء ركوب الأمواج فى إسبانيا مع صديقها الوسيم، وابنها ميلان، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ظهرت المغنية الكولومبية، 45 سنة، بشكل مذهل فى بدلة باللونين الأسود والأحمر، بينما كانت خصلات شعرها الطويلة مصفوفة وهى تسبح بين الأمواج، وتباهت النجمة بجمالها الطبيعى حيث أصبحت خالية من المكياج لممارسة النشاط المائى وشوهدت وهى تستعرض مواهبها فى ركوب الأمواج.

والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 فى جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان 9 سنوات وساشا 6 سنوات.

وأعلن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا فى بيان مشترك الانفصال رسميا بعد علاقة دامت 12 عاما.

ويعتبر الثنائى جيرارد بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التى يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظراً للشهر الكبيرة التى يتمتع بها كل منهما فى مجاله.

وواصلت الأزمة العاطفية بين النجم جيرارد بيكيه لاعب برشلونة والمطربة الكولومبية شاكيرا حديث العالم بعدما تأكد وجود خلاف بينهما حيث فجرت صحيفة إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن الطرف الثالث فى الأزمة هى والدة اللاعب بابلو جافى نجم النادى الكتالونى الشاب والتى واعدة مدافع منتخب اسبانيا فى وقت سابق.