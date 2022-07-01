شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرب جمهور جدة بأشهر أغانيه ويظهر بوزن زائد مستندًا على عكاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب الكبير جورج وسوف حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وشارك في إحياء الحفل الفنان التونسي صابر الرباعي الذي التقى بسلطان الطرب على هامش الحفل وحرص على التقاط صورة معه ونشرها على حسابه بموقع انستجرام.



صابر الرباعى وجورج وسوف

وفاجأ جورج وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد كما استند على عجاز خلال وقوفه على خشبة المسرح، وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".

وغنى جورج وسوف للنجم السوري الراحل صباح فخري "قدك المياس"، واستكمل الحفل بغنائه "خسرت كل الناس"، و"بكرا حتعرف"، و"قلب العاشق دليله" وسط تفاعل وترديد الجمهور الأغانى مع جورج الذى غازلهم وعبر لهم عن حبه أثناء غنائه على المسرح.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.



جورج وسوف



جورج وسوف فى حفله بجدة



جورج وسوف يطرب جمهور جدة فى حفله هناك



جورج وسوف فى حفله بجدة