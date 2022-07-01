شكرا لقرائتكم خبر عن فى سرية تامة.. خطوبة تايلور سويفت بعد ارتباط 5 سنوات من الممثل جو الوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير لمواقع أجنبية عن خطوبة تايلور سويفت من حبيبها وصديقها جو الوين في جو أحاطته السرية إلا بمعرفة عدد من الأصدقاء القلائل فقط، مثلما ذكر تقرير الديلي ميل وذا صن، حينما أشاروا لأن تايلور سويفت وافقت على طلب جو الوين خطبتها.

السرية التي أحاطت بالخطوبة وصلت إلى حد قيام تايلور سويفت بارتداء الخاتم في المناسبات الضيقة، وخلعه أمام العيان حتي لا يعلم أحد بالخطوبة خلال الفترة السابقة.



تايلور سويفت وجو الوين

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى تايلور سويفت وجو ألوين ظهرت للعلن للمرة الأولى قبل 5 أعوام وتحديداً في عام 2017، إلا أنهما اجلا خطوة الارتباط الرسمي أكثر من مرة قبل تأكيد مواقع مثل ديلي ميل، وذا صن الخبر مؤخراً.