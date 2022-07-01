شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم 1 يوليو.. ذكرى رحيل الجنتلمان عزت أبو عوف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 1 يوليو، الذكرى الثالثة على وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب.





• ولد فى القاهرة عام 1948 وتخرج فى كلية طب جامعة الأزهر

• أسس فرقته "4M" عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats

• قدم 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو" و"الليلة الكبيرة"

• فى التسعينات اتجه أبو عوف إلى التمثيل

• كانت بدايته مع المخرج خيرى بشارة فى فيلم "آيس كريم فى جليم"

• شارك فى عديد كبير من الأفلام والمسلسلات

أبرزها: بخيت وعديلة، طيور الظلام، حسن اللول

واحد من الناس، وعمر وسلمى والملك فاروق، هوانم جاردن سيتى

• رحل عن عالمنا 1 يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض