شكرا لقرائتكم خبر عن ليست الأولى.. حكاية مسلسل الشائعات حول الحالة الصحية لـ صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل الشائعات التي تحيط بالفنان الكبير صلاح السعدني لن يتوقف، إذ تكررت من جديد شائعة هزت السوشيال ميديا مؤخراً، حول أزمته الصحية، ووصول الأمر إلى تأكيد البعض وفاته، الأمر الذى لا يعد الأول إذ سبق وتكرر أكثر من مرة قبل أن ينفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية تلك الشائعات خلال تصريحات صحفية لليوم السابع مؤكداً أن العمدة بخير.



صلاح السعدني

صلاح السعدني وشائعة على مدار يومين

شائعة تدهور الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت قبل يومين، ومع عدم تعليق الأسرة عليها من قريب أو بعيد بدأت في التفاقم بصورة أكبر حتي وصلت لما وصلت إليه في النهاية من تصدر التريند.

عائلة صلاح السعدني تعرب عن اسفها تجاه الشائعات

جدير بالذكر أن زوجة الفنان القدير صلاح السعدني وابنه احمد صلاح السعدني سبق لهما في أكثر من مناسبة الاعراب عن استيائهم من تلك الشائعات مؤكدين أن تلك الأخبار تزعج الأسرة، إلا أنهما لم يستطيعا الحد من انتشارها والحديث فيها من جديد.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير صلاح السعدني كان عام 2013 من خلال مسلسل "القاصرات"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وشارك فى البطولة كل من: ياسر جلال وداليا البحيرى وسميرة عبد العزيز ونهال عنبر ولقاء سويدان وخالد محمود وحسام الجندى وهيثم محمد والراحل جمال إسماعيل وآخرون.

أشرف زكى وشائعة وفاة صلاح السعدني

جدير بالذكر أن الدكتور اشرف زكي وخلال تصريحاته لـ"الخليج 365 "، أكد أن هذه الشائعات منتشرة منذ يومين، وليس لها أى أساس من الصحة، ولا يعلم مصدرها، مشددا على الجميع ألا ينغمس وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلائق، وإزعاج الفنانين.