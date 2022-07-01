هند صبري تتحدث عن “نفسنة” كريم عبد العزيز وأحمد عز في “كيرة والجن”.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بعد طرح فيلمها الجديد “كيرة والجن”، مساء أمس (الخميس)، بدور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة تأجيلات طويلة امتدت إلى ثلاث سنوات.

وصرحت هندي صبري، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبل طرح الفيلم في أحد الفنادق الكبرى، أنها بذلت في الفيلم مجهوداً كبيراً وهو عمل مهم وصعب متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وعن رأيها في منافسة عيد الأضحى بين فيلمها والأفلام الأخرى، قالت: “أنا لا أهتم بالمنافسة ولكن دائماً أنافس نفسي في كل عمل وكل شخصية أقدمها”.

وعن رأيها في التعاون مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، قالت: “عز وكريم متشابهان مع بعضهما كشخصيات، ولم يكن لدَيّ شك بأنّ بينهما (كيمياء بشرية) رائعة، كما أنهما منسجمان مع بعضهما وليس لديهما (النفسنة) أو الغيرة الشديدة.. كما أنهما أصحاب خِفّة دم رائعة وأشعرانا بالهدوء والاطمئنان، لأني تخوفت لوجود أكبر اسمين في السينما التجارية حالياً موجودين في الفيلم، لكنهما لكونهما ممثلين قبل أن يكونا نجمين لم يُشعِرانا بالخوف والمسؤولية الكبيرة”.

يذكر أن فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد الذي كتب قصة الفيلم أيضاً، وكشف سيد رجب في تصريحات تلفزيونية أن الفيلم ليس نسخة طبق الأصل من الرواية بل تم التركيز على جانب ما بها.

ويجسد كريم عبد العزيز دور أحمد عبد الحي كيرة، فيما يجسد أحمد عز شخصية عبد القادر الجن، ويجسد سيد رجب في الفيلم دور فدائي يستشهد في عملية فدائية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي.

ويشهد الفيلم مشاركة العديد من النجوم، منهم روبي وإياد نصار وأحمد مالك وعلي قاسم وعارفة عبدالرسول، وهدى المفتي وأحمد عبد الله محمود، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.