تساءلت عن استباحة دم النساء.. تغريدة لـ كندة علوش تثير جدلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة السورية كندة علوش جدلاً واسعاً بين الجمهور على موقع التغريدات الشهير “تويتر” بعدما تساءلت من خلال حسابها الخاص فيه عن الأسباب وراء استباحة دم النساء في بلادنا خلال الفترة الحالية… حيث كتبت: “أخبار القتل التي نسمعها يومياً مؤلمة لا يمكن الاعتياد عليها… لماذا تُقتل النساء في بلادنا؟ وهل ستتحول هذه الجرائم الى أخبار يومية؟ قسوة غير مقبولة ومبررات للقتل تفوق القتل قسوةً”.

وتلقّت كندة تعليقات كثيرة من جمهورها حول هذه الظاهرة التي تنتشر في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مؤكدين أن غياب الأهل وانعدام التربية وانتشار المخدرات أسباب رئيسة لحصول تلك الحوادث المؤلمة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت حوادث عنف وقعت ضحيتها المرأة في الوطن العربي، وآخرها حادثتا قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال، وحوادث أخرى قضت فيها نساء كثيرات.