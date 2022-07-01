جراحة قلب مفتوح لنجم مسرح مصر “توتة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شقيقة نجم “مسرح مصر” الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ”توتة” عن تعرضه لوعكة صحية نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات.

وأعلنت شامة عبد الرحمن عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن خضوع شقيقها لعملية جراحية في القلب إثر تعرضه لوعكة صحية، طالبةً من جمهوره الدعاء له بالشفاء. إذ قالت: “أرجو الدعاء لأخي وربّنا يتمّم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة… دعواتكم بالله عليكم”.

وكان آخر لقاءات الفنان محمد عبد الرحم، مع جمهوره خلال جلسة حوارية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكشف فيها عن الصعوبات التي واجهته قبل دخوله عالم الفن والشهرة والنجومية.

إذ قال: “اشتغلت في عدد من المهن قبل دخولي مجال التمثيل ومن أبرز هذه المهن داخل سوبر ماركت وبمحل قطع غيار سيارات وفي صيدلية وبنزينة على الدائري إلى جانب عملي في قصر محمد علي، أقدّم مع بعض الزملاء حفلات وفي آخر اليوم أحصل على 45 جنيه وجركن عصير”.

وأضاف: “أول مرتب تقاضيته كان من عملي بالبنزينة حيث كانت اليومية الخاصة بي تبلغ قيمتها 20 جنيهاً وكل هذه المهن خلقت بداخلي دافعاً كبيراً لأن أكون ممثلاً وبالفعل أرى أن الشخص الحالم هو من يصدق حلمه ولا بد أن يسعى لتحقيقه بكل الطرق”.

واختتم بالقول: “كنت أتمنى أن أعمل في مجالات أخرى غير التمثيل، ولعل من أبرزها أن أكون طياراً أو صيدلياً، ولكن بسبب مجموعي الذي حطّم كل طموحاتي في هذا الاتجاه، وفي النهاية اختار لي القدر أمراً آخر ألا وهو التمثيل”.