مريم أوزرلي تقع في غرام شاب يصغرها عمراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ظهور النجمة التركية مريم أوزرلي، في برنامج “Cinema Talk”، وتأكيدها أنها بصدد بدء بطولة مسلسل جديد، سيحظى بمكانة كبيرة جداً، ويتفوق على كل ما عرض سابقاً، رافضةً أن تكشف عن تفاصيله، بدأت ملامح هذا المسلسل بالتكشف شيئاً فشيئاً.

هذا المسلسل الذي سيحمل اسم “رو”، والذي سيجري تصويره لصالح منصة “ديزني بلس”، ستدور أحداثه حول “ريان” الطموحة، التي تجسد شخصيتها مريم أوزرلي، إذ تقوم “ريان” بالسعي وراء أحلامها، وفتح مطعم في أورلا تطلق عليه اسم “رو”، تديره هي وزوجها، لكن حياتها تنقلب عندما تتعرف إلى شابٍ ذكي يصغرها سناً، يُدعى “أوراز”، يجسد دوره الممثل التركي بوراك بيركاي أكجول، وتعيش معه مشاعر حب قوية، ويواجهان ضغط البيئة المحيطة بهما.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير هذا المسلسل خلال هذا الصيف، على أن تُعرض حلقاته أولاً بأول، لكن يبقى استمرار تصويره مشروطاً بنجاحه، ومدى إقبال المشاهدين عليه، وهو الأمر الذي تتفاءل به أوزرلي كثيراً، وتؤكده.

كما تؤكد الصحافة التركية وجود بعض الأسماء المهمة في العمل، مثل: الممثل ظافر القوز، بأحد أدوار البطولة، إضافة إلى شيفال سام.

وكانت نجمة “حريم السلطان” قد قالت، في تصريحاتها عن المسلسل، إن فريق الإنتاج والممثلين يريدون تقديم عمل جديد ومختلف بشكل كلي، وأن ما ستقدمه في هذا العمل الدرامي سيعوضها الغياب الطويل الذي امتد لأكثر من 3 سنوات عن الشاشات، واصفةً إياه بالفرصة الرائعة لمصالحة الجمهور، وكسب رضاهم.

وعلى صعيد الأفلام السينمائية، أكدت مريم أوزرلي عزمها تصوير فيلم سينمائي يحكي قصة حياتها وتقوم ببطولته، بحيث تجسد هي بنفسها شخصية (مريم أوزرلي) في الفيلم، دون أن تكشف اسم الشركة التي ستقوم بإنتاج الفيلم، الأمر الذي سيشكل سابقة في الأفلام التي تروي قصة حياة أحد المشاهير.

يُذكر أن آخر ظهور لمريم عبر شاشات التلفزيون، كان في مسلسل “قطاع الطرق لن يحكموا العالم”، الذي لعبت فيه دور البطولة، حيث قدمت دور قاتلة مأجورة، وعرض قبل ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الوقت ذهبت إلى ألمانيا لتستقر فيها، قبل أن تقرر العودة إلى موطنها تركيا، والاستقرار في مدينة إسطنبول، بهدف بدء تصوير أحدث أعمالها مسلسل “رو”.