“لابد أن يرحل”.. أحمد سعد يؤيد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن أعلن الفنان هانى شاكر قرار استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية والموسيقيون جميعاً هبوا للإعلان عن رفض قرار الاستقالة، وطالبه عدد من الفنانين بالتراجع عن هذا القرار.

ورغم أن الفنان أحمد سعد معروف بصدقته وقربه من النقيب إلا أنه فاجأ الجميع بالكشف عن رأيه في قرار نقيب الموسيقيين، حيث طالب هاني شاكر بعدم التراجع عن قراره وأن الاستقالة قرار صحيح ويجب أن يغادر النقابة.

وأوضح أحمد سعد في تصريحات صحافية أنه مؤيد لقرار هاني شاكر باستقالته من منصبه كنقيب الموسيقيين؛ لأنه فنان له قيمة كبيرة جداً في الوطن العربي.

وأضاف: “أنا اشتغلت مع هاني شاكر كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات”.

وقال: “مع كامل احترامي وتقديري الشديد لجميع أطراف المشكلة التي حدثت مؤخراً في مؤتمر النقابة؛ جميعكم عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضور هاني شاكر”.

وقال سعد إن هاني شاكر تطوع ليكون نقيباً للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها وإذا كانت النقابة تنتقص من قدره عند البعض فلا داعي لها ويجب أن يستقيل؛ لأنه أكبر بكثير من أن يحدث أمامه مثلما شاهدناه يوم المؤتمر.

واختتم سعد قائلاً: “هاني شاكر كان أكثر الداعمين لي ووجوده في النقابة مفيد لي، ولكن من مصلحته أنه يغادر النقابة”.