داكوتا جونسون مستاءة بسبب فيديو جمعها بجوني ديب.. ما علاقة آمبر هيرد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال فترة المحاكمة الشهيرة بين النجم العالمي جوني ديب وطليقته الممثلة آمبر هيرد، خرج العديد من مقاطع الفيديو القديمة للنجمين، وكذلك مقاطع فيديو لنجوم آخرين كانوا برفقتهما، وكان من بينهم مقطع فيديو يعود لعام 2015، يجمع النجم العالمي بالممثلة الأميركية داكوتا جونسون.

هذا المقطع الذي جرى تداوله على نطاقٍ واسعٍ حينها، كان مجتزءاً من مؤتمرٍ صحافي خاص بفيلم الدراما الإجرامية “Black Mass”، وظهرت فيه داكوتا وهي تسأل ديب عن جرحٍ في إصبعه، وهي الإصبع التي قال جوني خلال شهادته في المحكمة إن هيرد قطعتها أثناء شجارٍ عائليٍ بينهما، إذ رمت زجاجة عليه وأصابته بجرح خطير في إصبعه.

ويبدو أن تداول هذا الفيديو بكثرة أزعج جونسون جداً، حيث أعربت عن ذلك خلال مقابلةٍ لها مع موقع “فانتي فير” الأميركي، متسائلةً عن السبب الذي جعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بإعادة نشره في ذلك الوقت.

وأضافت النجمة الأميركية: أنها لا تتذكر على الإطلاق الفيديو، مشيرةً إلى أنها استاءت منه، قائلةً: “أرجوكم أخرجوني من هذه القصة، لا أريد أن يتطور الموضوع، ماذا لو سبب الفيديو استدعائي إلى منصة الشهود؟”.

وعن المعركة القانونية، التي جرى بثها مباشرةً عبر العديد من المواقع، أبدت النجمة استغرابها الشديد من ذلك، وكيف تداوله الناس واعتبروه كـ”عرض للتسلية”، مبينةً أن قاعة المحكمة أصبحت كمسلسل درامي، وأن قلبها ينكسر عند التفكير بذلك، واصفةً الأمر بالجنوني والبشر بالغرباء جداً، والإنترنت بالغابة.

وعلى صعيدٍ آخر، تنتظر النجمة بدء عرض فيلم “Persuasion” المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لجين أوستن، والتي طرحت عام 1817.

وتلعب داكوتا دور البطولة في الفيلم، الذي سيعرض في 15 يوليو عبر منصة نتفليكس، ومن المتوقع أن تعود الممثلة بهذا العمل إلى الكلاسيكيات بإطلالات مختلفة.

وتدور قصة الفيلم حول آن إليوت، وهي فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً، وتكافح من أجل الاستمرار في حياتها بعد فسخ خطبتها، ومن ثم تقع آن في مثلث حب بين خطيبها السابق وابن عمها وليام إليوت، الذي سيرث تركة والده، وتواجه محاولات أسرتها وأصدقائها للارتباط بوليام، رغم حبها لخطيبها السابق.