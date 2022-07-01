محمد الشرنوبي يعلن انتهاء أزمته مع سارة الطباخ.. “نشتغل بقى شوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من جديد، كشف الفنان محمد الشرنوبي عن امتلاكه حكماً قضائياً، يؤكد انتهاء تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ، وشركة “إيرث برودكشن”.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على “تويتر”، صورة من دفتر يوميات جلسات القضايا المدنية والتجارية في محكمة الاستئناف عن يوم 24 مايو الماضي، والتي تظهر الدعوى التي رفعها ضد سارة الطباخ.

وأوضح دفتر اليوميات أن قرار المحكمة كان “إلغاء وانتهاء العقد 1/9/2017”. وعلق الشرنوبي، قائلاً: “ده آخر رد.. والموضوع اتقفل، نشتغل بقى شوية”.

وأكد محمد الشرنوبي: “الحكم موجود وواضح وصريح، بانتهاء وانقضاء العقد، مفيش حاجة صريحة أكتر من كده”.

وأضاف: “ده منطوق الحكم، مانقدرش نحور أي حاجة، كل الحاجات اللي طالعة غير المنطوق كانت مكتوبة من جوه العقد، إنما في الآخر خالص مكتوب الحكم انتهاء العقد المؤرخ في 1/9/2017”.

يشار إلى أن سارة الطباخ كانت قد حذرت، في بيان لها، من التعامل مع محمد الشرنوبي في أي أعمال فنية، أو حفلات دون الرجوع إليها وإلى شركتها.

يذكر أن الخلافات بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي قائمة منذ حوالي 3 سنوات، ولم يتمكن محمد الشرنوبي من طرح أي أغنية جديدة وحتى أغنية “إيه اللذاذة دي”، التي طرحها عبر قناته على “يوتيوب”، وتم حذفها بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة “YouTube”، وإرسال عقد الاحتكار المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي، وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية.