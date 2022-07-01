فن ومشاهير

نجيب ساويرس يعتذر بعد سخريته من استقالة هاني شاكر

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس لهجوم حاد من جمهور الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعدما سخر من قرار الأخير بالاستقالة من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وكان ساويرس قد كتب عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية! ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة؟”، بحسب مجلة لها.

وسرعان ما تلقّى سيلاً من الانتقادات القاسية، ما دفعه لحذف المنشور وتوجيه رسالة اعتذار لجمهوره ومتابعيه قائلاً: “أعتذر لكل اللي زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هاني شاكر، لكن أذكّر بكلمتي مع عمرو أديب “ربنا ما بيسامحش في قطع الأرزاق”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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