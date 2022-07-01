مالوما يُلغي حفله في المغرب تضامنًا مع ضحايا “مأساة مليلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغى النجم العالمي مالوما حفله الذي كان يعتزم تنظيمه اليوم الجمعة في مراكش، تضامنًا مع مقتل 23 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور السياج الحدودي الفاصل بين مدينتي مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية وإقليم الناظور المغربي شمالًا.

ونشر مالوما مقطع مصوّر لجثث القتلى والجرحى المهاجرين الذين تعرضوا لإطلاق النار، خلال محاولتهم العبور، وعلّق عبر خاصية “الستوري” في حسابه بإنستغرام قائلًا: “أين ذهبت الإنسانية، هل وصلنا إلى هذا الحد؟”.

ومن جانبها أيضًا، أعلنت الجهة المنظمة لحفل مالوما عن إلغاء الحفل قبل ساعات من موعده المحدّد، حيث كان من المقرر تنظيمه في الملعب الكبير لمدينة مراكش يوم الفاتح جويلية.

في سياق آخر، يواصل مالوما جولته الأوروبية، إذ يحيي سلسلة من الحفلات يلتقي خلالها الجمهور ومحبيه في أوروبا. وكان قد أحيا منذ يومين حفلًا كبيرًا بميدنة ميلانو في إيطاليا، ويستعد لحفله المرتقب في هولاندا يوم الأحد 3 يوليو، ليسافر بعدها إلى اسبانيا ويلتقي جمهوره أيام 5 و7 و8 و12 و15 يوليو تباعًا في إيبيزا وفالينسيا ومدريد وإيبيزا مجددًا ولاكورونا.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما حصل مؤخرًا على جائزة فنان العام اللاتيني وجائزة أفضل أغنية لاتينية عن أغنيته الشهيرة “هاواي” التي حققت أكثر من 900 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوليو الماضي.