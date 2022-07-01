شكرا لقرائتكم خبر عن محمدفؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس يحييون حفلاً غنائيًا بأسيوط.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجوم التسعينيات محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق حفلا غنائيا كبيرا بمحافظة أسيوط اليوم الموافق الأول من يوليو، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بـ ثورة 30 يونيو، ويقدم كل منهم فاصلا غنائيا من أغانيه الشهيرة التى حققت له نجاحا كبيرا عبر سنوات طويلة.



نجوم التسعينات

كانت آخر حفلات جمعت نجوم التسعينيات، كانت الصيف الماضى بالساحل الشمالى وجمعت بين المطربان حميد الشاعرى وهشام عباس ودائما تكون تلك الحفلات التى تعود بالجمهور إلى زمن أغانى التسعينيات وأجمل الذكريات، وخاصة أنهما مازالا يحظى الاثنان بجماهيرية عريضة.

كان المطرب إيهاب توفيق، قد طرح ايضا فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.