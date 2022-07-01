شكرا لقرائتكم خبر عن كانت هتموت بسبب إهمال مدير الفرقة.. حكاية حبل تسبب فى شهرة سامية جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحياناً تلعب الصدفة دوراً كبيراً فى حياة الإنسان ومستقبله، فقد تجعله يتجه اتجاهاً لم يكن فى حسبانه أو تحسم اختياره إذا كان حائراً بين اختيارات متعددة ، وكثيراً ما لعبت الصدفة دورها فى حياة أهل الفن وغيرت مصير بعضهم، أوأنقذتهم من الموت ووضعتهم على طريق المجد ، وهو ما حدث مع عدد من نجوم الزمن الجميل.

وكان من بين النجوم الذين لعبت الصدفة دوراً كبيراً فى حياتهم الفراشة سامية جمال التى كثيرا ما نجت من موت محقق بمحض الصدفة ، وكان للصدفة دورا كبيرا فى أول خطواتها بعالم الفن.

ومن بين المرات التى لعبت فيها الصدفة دوراً كبيراً فى حياة سامية جمال وفى إنقاذها من الموت عندما كانت تعمل بفرقة بديعة مصابنى فى بداية مشوارها، وكانت تشارك مع باقى الراقصات فى رقصة جماعية ، وكان من بين المشاهد فى هذه الرقصة مشهد تقفز فيها سامية جمال فوق حبل طويل فتتلقفها باقى الراقصات، وبدأ الاستعراض ولكن عندما حان دور الفراشة لتمثيل مشهد القفز ونتيجة لإهمال أحد مديرى المسرح الاستعراضى الذى نسى وضع الحبل المطلوب ، كادت سامية جمال تسقط على الأرض من ارتفاع خمسة أقدام لولا أن زميلاتها أسرعن وأمسكن بها ، ونجت الفراشة من موت محقق.

وكان لهذا الحادث أثره فى حياة الفراشة ومستقبلها الفنى حيث رفضت الاستمرار فى الفرقة بعد هذه الواقعة ، وتركتها لتوقع عقداً للعمل فى ملهى الدولز الذى كان سبباً فى شهرتها وبداية تألقها.