شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عزت أبو عوف .. تعرف على مشواره الفنى وأبرز محطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 1 يوليو، الذكرى الثالثة على وفاة جنتلمان الفن الفنان عزت أبو عوف الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

ولد عزت أبو عوف فى القاهرة عام 1948 لعائلة فنية فوالده هو الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف فتعلم أصول الموسيقى منه، تخرج فى كلية الطب بالقصر العيني لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزاولته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

أسس عزت أبو عوف مع أخواته البنات منال وميرفت ومها، ومنى فرقة الفور أم والتي ساعدت على اتساع انتشاره الفني، وحققت نجاحاً كبيراً في فترة الثمانينات، وكان أول عرض قدمته الفرقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وقدمت الفرقة عدة ألبومات فنية منها "جنون الديسكو، ليالي زمان، دبدوبة التخينة، لا عجبوا كدة ولا كدة”، كما شاركت الفرقة في فيلم “ابني حبيبي”، ولم تكمل الفرقة مشوارها الفني بسبب زواج عضوات الفرقة واحدة تلو الأخرى، وبعدها تفرغ الفنان عزت أبو عوف، والفنانة مها أبو عوف للتمثيل.

في بداية التسعينيات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام" و"سيمون"، وانطلق بعدها وشارك في العديد من الأفلام أبرزها كشف المستور، حرب الفراولة، بخيت وعديلة، طيور الظلام، ليلة ساخنة، امرأة هزت عرش مصر، حسن اللول، بنات وسط البلد، السفارة في العمارة، ما تيجي نرقص، مطب صناعي، واحد من الناس، حسن ومرقص، بوبوس، لا تراجع ولا استسلام وعمرو سلمى وغيرها

أما في الدراما فشارك في عدد كبير من المسلسلات أبرزها الملك فاروق، هوانم جاردن سيتي، أم كلثوم، جحا المصري، عباس الأبيض في اليوم الأسود، يا ورد من يشتريك، قضية نسب، الأب الروحي، عفاريت عدلى علام، ظل الرئيس، الصفعة، باب الخلق، الدالى، روبى، ليالى، أحلام في البوابة، العمة نور وامرأة من نار وغيرها.

تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تشتكي يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وقد شعر بحزن كبير بعد رحيلها.