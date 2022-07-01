شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: كيرة والجن لا يصنف تاريخى والفيلم 3 ساعات بس إيقاعه مظبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب أحمد مراد، لـ"الخليج 365"، إن فيلمه "كيرة والجن" لا يصنف كفيلم تاريخي ولكنه يتناول شلة من الأشخاص قاموا بعمل شقاوة مع الإنجليز، ولذلك لم يري أن اطلاق اسم 1919 على الفيلم سيكون مناسب مثل اسم الرواية المأخوذ عنها الفيلم وأنه سيكون عائق تجاري لأن الفيلم رومانسي اكشن عن 3 أجيال وهو فيلم ملحمي.



أحمد مراد وعلي الكشوطي

وأوضح أحمد مراد أن الشخصيات مهمة في العمل مهمة وأنه خفف الجرعة السياسية في الفيلم عن الجرعة الموجودة في الرواية ، كما أضاف 7 شخصيات جديدة في الفيلم لم يكونوا موجودين في الرواية، مشيرا إلى أن إيقاع الفيلم منظبط وتم تغير تفاصيل في الرواية ليكون الأمر ملائم لتقديمها في شكل مرئي بالفيلم.

وأشار أحمد مراد إلى أن مدة الفيلم حوالي 3 ساعات ولكن جرعته مضبوطة في الإيقاع وطريقة الكتابة ، موضحا أن الحقبة التاريخية أو الزمنية للفيلم لها طبيعتها ولكنه حرص على أن يكون الحوار مفهوم ومكتوب بطريقة مناسبة للمشاهد سواء في سن صغيرة أو كبير، وأن حادث دنشواي هو عامل محرك في الأحداث لأنه تم في عام 1906 و بسببه حصل ضغط كبير علي الانجليز وبعدها بـ 13 سنة حدثت الثورة .

وأكمل أحمد مراد حديثه بأن التعاون مع كريم عبد العزيز كان مثمر وأنه التعاون الثالث وأن كريم عبد العزيز من أكثر النجوم التي تتذوق السينما وتفهم في الإخراج وكان مرن جدا في التعامل وكذلك احمد عز الاثنين كانا متعاونان جدا وقدما مبارزة سينمائية لذيذة.

يعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

كما أن الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.