شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب دخول ترافيس باركر المستشفى بصحبة زوجته كورتنى كارداشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقعTMZ ، سبب دخول ترافيس باركر عازف الروك والموسيقي وكاتب الأغاني وزوج كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان المستشفى وذلك بسبب التهاب البنكرياس، والذي تسبب في حالة من الغثيان وآلام شديدة بالمعدة وقيء لدى ترافيس، ويأتي ذلك بعدما ترافيس باركر.

في السنوات السابقة دخل ترافيس إلى المستشفى بسبب جلطات دموية في ذراعيه، وإلتهاب النسيج الخلوى، كما نجا من حروق من الدرجة الثالثة في حادث تحطم طائرة عام 2008.

وكان العروسين ترافيس باركر وكورتني كارداشيان استمتعا بيوم وسط البحر، حيث تم تصوير العروسين وهما يقضيان يومًا على متن يخت معًا في بورتوفينو بإيطاليا، وشوهد ترافيس وكورتني يرتديان مناشف متطابقة أثناء تواجدهما على القارب ، قبل أن يصعدوا إلى أحد المستويات العليا ويقفزان معًا.

وسبق وتبادل الزوجان عهود الزواج في L’Olivetta ، فيلا مملوكة لشركة Dolce & Gabbana ، أمام أطفالهم وعائلاتهم وأصدقائهم المقربين.

وعلي جانب آخر انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة سخرية كبيرة من إطلالات عائلة كاردشيان في حفل زفاف شقيقتهما كورتني كاردشيان على ترافيس باركر، الذي أقيم في قلعة في بورتو فينو بإيطاليا.

وفى تقرير لـ صحيفة الديلي ميل البريطانية، سردت من خلالها بعض العبارات التي وجهها مستخدمي منصات السوشيال ميديا لعائلة كاردشيان الذين ارتدوا فساتين دانتيل قوطية لحفل الزفاف، والتي وصفهم الكثيرون بأنهم ذاهبون الى جنازة أكثر منها حفل زفاف.