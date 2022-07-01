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فاطمة الانصاري تكشف عن بكائها بعد فقدانها حقائبها الثمينة في المطار!..فيديو

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 05:51 صباحاً - كشفت فاطمة الانصاري عن موقف أبكاها داخل المطار، حيث فقدت حقيبة السفر التي تضع بها حقائب يدها الثمينة كلها.

وقالت فاطمة الأنصاري: “والله موقف خلاني أبكي، كلكم تعرفون ذكائي ما يخفى عليكم طبعا، أصير أحط كل شنطي الغالية بشنطة سفر واحدة، وصاروا يقولون يا بنتي لا تعملي كده لا تحطين كل شنطك بشنطة واحدة وأنا ما في فايدة، بخاف عليهم فبعمل كده”.

وأكدت أنها لم تتمكن من النوم مثل شقيقاتها وصارت تستيقظ كل ساعتين، حزنا على ضياع حقيبتهت، حتى تحدثوا إليها من المطار وأبلغوها بوصول الحقيبة بكل مقتنياتها، ففرحت وقررت مشاركة جمهورها بعودتها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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