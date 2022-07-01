اتهام أدهم نابلسي بالرياء بعد ظهوره يؤم المصلين في احد المساجد.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 05:51 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي ظهر فيه وهو يؤم المصلين في أحد المساجد، وذلك في أحدث ظهور له منذ اعتزاله الغناء.

وكان لافتا تعرض أدهم نابلسي لاتهامات بالرياء بسبب هذا الفيديو حيث تساءل البعض عن سبب تصويره للفيديو حيث كتب احدهم “ليه يصور هذا رياء” بينما قال اخر “ترا هو اللي مصور نفسه وهو اللي منزلها للناس”.

وكان نابسلي قد أعلن في أواخر العام الماضي اعتزاله مجال الفن والغناء، إرضاء الله عز وجل، وحظيت خطوته بترحاب كبير من محبيه.

يذكر أن أدهم نابلسي ظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يؤدن بصوت عذب لصلاة فيما أشاد كثيرٌ من المتابعين بصوته العذب .