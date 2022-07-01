شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يحيى حفلاً غنائيًا بالكويت فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الكويتى عبدالله الرويشد حفل غنائي ساهر له يوم 13 يوليو المقبل فى دولة الكويت، ضمن فعاليات ليالى عيد الأضحى فى الكويت.

فى سياق مختلف يجهز الفنان الكويتى عبد الله الرويشد ألبومه الجديد الذى سيتم طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهو ميني ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغانى فقط، وسيغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد أحيا مؤخرا حفلاً غنائيًا بالسعودية بمصاحبة النجوم داليا مبارك وفهد الكبيسى، وعبَّر فيها رويشيد عن محبته وامتنانه للجمهور السعودى، خاصة بعدما حققت الأغنية الوطنية "يا عمرى يا السعودية" أصداءً واسعة.

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر " يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.