شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: صلاح السعدنى بخير فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية، والمتمثلة فى وفاة النجم الكبير صلاح السعدنى، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365 "، أن هذه الشائعات منتشرة منذ يومين، وليس لها أى أساس من الصحة، ولا يعلم مصدرها، مشددا على الجميع ألا ينغمس وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلائق، وإزعاج الفنانين.

يذكر أن آخر تواجد فنى للنجم الكبير صلاح السعدنى كان عام 2013 من خلال مسلسل "القاصرات"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وشارك فى البطولة كل من: ياسر جلال وداليا البحيرى وسميرة عبد العزيز ونهال عنبر ولقاء سويدان وخالد محمود وحسام الجندى وهيثم محمد والراحل جمال إسماعيل وآخرون.