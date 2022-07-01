شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور صاحب "صالة جيم" فى فيلم "الحب وتفاصيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد نور في فيلمه الجديد، والذى يحمل عنوان "الحب وتفاصيله"، شخصية شاب ثرى يمتلك "جيم" ويقع فى حب فتاة من وسط شعبى، وتدور بينهم الأحداث بين شد وجذب لكى يتقرب منها والفوز بقلبها، ويشارك فى بطولة الفيلم، كل من علاء مرسى ومصطفى أبو سريع وآخرين.

ويخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما، من خلال هذا الفيلم، والذى انتهى من تصويره مابين مصروالبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات بعد عيد الأضحى.الفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

فى سياق مختلف انتهى الفنان محمد نور مؤخرا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "تعظيم سلام"، من كلمات محمد علاء، وألحان محمد نور، وتوزيع زووم، وإشراف أحمد عبد المعبود، وتقول كلمات الأغنية:

بحب بلدى وأرضها .... بحب ناسها وشعبها

بموت في كل شبر فيها واللى يجى في يوم عليها .... زى الأسود خير الجنود واقفين لها

بحب بلدى في حلوها وبحبها في مرها .. واللى يغلط ويعاديها او يفكر بس فيها

بلد وراها رجالتها قادرين يجيبو حقها

واقروا التاريخ سنين بطولة وتضحيات مش بالكلام رجالة عملت معجزات حرب وسلام امن وامان

تعظيم سلام لكل واحد حب بلده .. تعظيم سلام للواقف يحمى ارضة متشكرين ومكملين

شوفتى بعينكو اللى حصل كسبنا والشر اتكسر ..... كتبنا بايدينا الحكاية وانتصرنا في النهاية

اشجع قرار دة الاختيار هو اللى انتصر