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امال ماهر تسخر من الشكوك حول ظهورها الاخير: “والله أنا أنا”.. فيديو

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 03:50 صباحاً - ردت الفنانة المصرية آمال ماهر بسخرية على الشكوك حول ظهورها الاخير خاصة بسبب ظهورها شاحبة ومتعبة، في مقطع الفيديو الذي نشرته الأربعاء، واعتبار البعض أنها ”أجبرت“ على تصوير الفيديو بعد جدل أثاره غيابها الطويل.

في البداية قالت آمال ماهر ضاحكة، خلال مداخلة عبر الهاتف خلال برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان: “انا مش قادرة اتكلم والله”.

وردا على سؤال من رامي رضوان قال فيه “طمنينا انت انت ولا انت مش انت” قال امال ماهر “والله انا”.

وتابعت ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وأضافت: ”أنا عايزة أطمن الجمهور وأنا بخير، الصور اللي انتشرت قبل ما أتعب بيومين، وليست قديمة كما أشار البعض على السوشيال ميديا، وقررت الظهور بعد الجدل الكبير الذي دار على السوشيال ميديا“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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