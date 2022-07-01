شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون: ما قدمته فى Fifty Shades of Grey مختلف عما وافقت عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الممثلة العالمية داكوتا جونسون تصوير سلسلة أفلام الدراما Fifty Shades of Grey بأنها كانت "مجنونة"، وصرحت جونسون في أحدث حواراتها قائلة:" لقد وقعت على تصوير السلسلة بنسخة وانتهى بى التصوير بالقيام بشئ مختلف كليا".

وأكدت جونسون خلال حديثها أن المشاكل حول صياغة السيناريو هي كانت السبب الأساسى في المشاكل بين فريق العمل، وصرحت جونسون: "لقد أصبح شيئًا مجنونًا، كان هناك الكثير من الخلافات المختلفة بسبب السيناريو".



داكوتا جونسون

وأضافت جونسون قائلة: "كان لدى المخرج سام تايلور قدر كبير من التحكم الإبداعي، طوال اليوم، وكل يوم، وأنا طالبت فقط بحدوث أشياء معينة، وكانت هناك أجزاء من الكتب لا تعمل في فيلم، مثل المونولوج الداخلي، الذي كان في بعض الأحيان جنبيًا بشكل كبير، وبالتالي كانت دائما هنالك خلافات كبيرة تحدث، مما جعلنا نقوم بأخذ مقتطفات الفيلم الذي أراد [جيمس] صنعه، وبعد ذلك نقوم بأخذ مقتطفات من الفيلم الذي أردنا صنعه، وكان الأمر أشبه بالفوضى طوال الوقت".

وأنهت جونسون حديثها قائلة:" لو كنت أعرف في ذلك الوقت أن هذا هو الشكل الذي سيكون عليه الأمر، لا أعتقد أن أي شخص كان سيشارك في الفيلم، ولكننى لست نادمة على المشاركة في بطولة السلسلة".

لعبت جونسون دور البطولة في سلسلة Fifty Shades of Grey ، أمام الممثل العالمى جيمي دورنان الذى لعب دور كريستيان جراي منذ عام 2015 من رواية إل جيمس الأكثر مبيعًا للمخرج سام تايلور جونسون، ومن ثم تم إصدار فيلمين آخرين، Fifty Shades Darker و Fifty Shades Freed، في عامي 2017 و 2018 على التوالي، حيث حل جيمس فولي محل تايلور جونسون كمخرج.