شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا في لبنان 2 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا في لبنان، بعد غد السبت 2 يوليو الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

وطرح مؤخرا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.