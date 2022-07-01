شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفلان للشاعر عمرو حسن فى ساقية الصاوى بمصاحبة الأوركسترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين مساء اليوم الجمعة 1 يوليو بساقية عبد المنعم الصاوي فى تجرية موسيقية شعرية جديدة، ويصاحبه أوركسترا كامل، مع ظهور خاص للفنان وائل الفشنى والفنان شريف إسماعيل والفنان أدهم سليمان.

ويعد عمرو حسن من أشهر الشعراء الشباب، الذى أصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة فى الأونة الأخيرة، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية "المهنة بارقص"، و"ناس كافيه"، و"سيلفى".

وحصل عمرو حسن على العديد من الجوائز منها الجائزة الكبرى، جائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم، وجائزة ساقية الصاوى التشجيعية 2010 أفضل ديوان شعر، وجائزة وزارة الثقافة عن محلة الثقافة الجديدة أفضل ديوان 2010، جائزة الجامعات الأولى 2009 بالمنصورة أفضل قصيدة، جائزة معهد جوتة الألمانى، درع جامعة حلوان.

كما استطاع عمرو حسن أن يحقق انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتداول مستخدمو السوشيال ميديا أشعاره، ودائماً ما تحصد قصائدة الآلاف من المشاركات والإعجابات.