شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى:تدربت على حمل السلاح ودولت فهمى رمزًا من رموز المقاومة فى كيرة والجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هند صبري لـ الخليج 365"، إنه شرف لها دواما أن تقدم شخصية المرأة القوية الملهمة وأن تسلط الضوء على شخصيات قوية لم تترك كونها امرأة أن يحول ذلك بينها وبين طموحتها وأحلامها ومبادئها.

وأضافت هند صبري في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها فخورة باختيارها لتقديم شخصية دولت فهمي لأنها شخصية بطلة حقيقية من أبطال المقاومة ورمزا من رموز المقاومة ضد الاستعمار الإنجليزي، في فيلم "كيرة والجن" وهي فرصة جيدة لإلقاء الضوء عليها ليتعرف عليها الجيل الجديد لأنه ليس عنها مصادر تاريخية كثيرة حولها.

واستكملت هند صبري حديثها، حول الشخصية، مؤكدة أن المخرج مروان حامد كان لديه عدد من المصادر التاريخية عن الشخصية إضافة إلى كتاب للكاتب مصطفي أمين وفي سهرة تلفزيونية للفنانة سوسن بدر، لكنه لأن المصادر قليلة ولم تذكر الكثير حول الشخصية وطريقة كلامها وملابسها، جمعت هند في الشخصية ما بين التفاصيل الموثقة إضافة إلى بعض الخيال للوصول إلى شكل ومضمون وطريقة تصرفات وتعامل شخصية دولت فهمي.

أما عن ظهورها وهي تحمل السلاح علي أفيش الفيلم، قالت هند صبري إنها تدربت علي حمل السلاح ويضم دورها بعض مشاهد الأكشن لكن بالطبع ليست كمشاهد كريم عبد العزيز وأحمد عز في الفيلم، إضافة إلى أنها تدربت علي حمل السلاح بشكل معين خصوصا وأن المسدس في تلك الحقبة التاريخية مختلف حتي طريقة التصويب مختلفة وكان لابد أن تتعملها وتتدرب عليها .



هند صبري وعلي الكشوطي

يعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

كما أن الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.