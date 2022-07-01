تصريحات أحمد عز فى حواره لتليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد عز فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصوير فيلم "كيرة والجن" كان صعبا، وشكّل ضغطًا شديدًا على الشركة المنتجة شركة سينرجي، لأن الفيلم تنفيذه صعب، خصوصًا فى ظل ظروف التصوير التى مر بها الفيلم بسبب فيروس كورونا، وتصوير مسلسل الاختيار.

وأشار النجم أحمد عز إلى أن "الكاتب أحمد مراد كاتب رائع وقدم عملا متميزا إضافة إلى أن المخرج مروان حامد قدم مستوى عاليا من الإخراج، والحمد لله استطعنا أن ننتهى من الفيلم على أكمل وجه".



أبزر تصريحات أحمد عز فى حواره لتليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى

وأكمل النجم أحمد عز حديثه لـ"الخليج 365" أن كريم عبد العزيز يقدم شخصية كيرة وهو طبيب ومشارك فى المقاومة ضد الإنجليز، وينضم إليه الجن وهى الشخصية التى يقدمها عز، ومن خلال علاقتهما سنشاهد كيف كانا يتعاملان معا وهو ما ستكشفه الأحداث.

وعبر النجم أحمد عز عن سعادته بالعمل مع كريم عبد العزيز، مؤكدا أنه نجم كبير وأنه من مشاهدينه وأنه يحترمه جدا على المستوى الشخصى، ويتمنى أن يحقق الفيلم له نقلة كبيرة، مضيفا أن كل فريق العمل كان فى منتهى الاحترافية والاحترام.