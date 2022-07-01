شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "كيرة والجن" يحتفلون بعرضه الخاص بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، هدي المفتي، سيد رجب، تامر نبيل، أحمد مرسي مدير التصوير، لارا إسكندر.

أحمد عز

كريم عبد العزيز

هند صبرى العرض الخاص لفيلم "كيرة والجن" هدى المفتى العرض الخاص للفيلم كريم عبد العزيز هند صبري

كما حضر عدد من الضيوف لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه، الفنان كريم محمود عبد العزيز، والموسيقار هشام نزيه وأحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، المخرج عمرو سلامة.

وأعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن إطلاق فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض السينمائية، بـ 100 نسخة موزعة ما بين القاهرة وباقى المحافظات المختلفة، كما أن فيلم "كيرة والجن" سيكون أول فيلم عربى يعرض فى سينمات i max فى خطوة جديدة على السينما المصرية.

ويعد "كيرة والجن" فيلماً وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.