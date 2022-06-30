فارس كرم يشغل اهتمام الجمهور.. “الجوكر” يظهر في جديده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم اللبناني فارس كرم أن يشغل اهتمام الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كشف عن الإعلان الدعائي الأوّل لفيديو كليب أغنيته الجديدة “قمرجي”.

ونشر فارس فيديو الإعلان عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه رجل بشخصية “الجوكر”، لكن لم يتبيّن دوره بعد في الكليب.

تناقل جمهور فارس كرم البرمو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، ونال إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للكليب الجديد.

أغنية “قمرجي” هي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ، وصوّر فارس كرم الكليب بفكرة جديدة ومختلفة عن الأعمال المصوّرة التي ظهر بها في السابق، وذلك لتتناسب مع أجواء الأغنية التي صرّح “كرم” “أنها خارجة عن المألوف وستشكّل مفاجأة للجمهور”.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية سيتمضنها ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم قريبًا وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع صباغ، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.