مايا دياب بفيديو على البحر.. “عيش أحلى سنين” قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور لأغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”، والمقرر أن تصدرها خلال الأسبوع المقبل بعرض حصري على تطبيق “أنغامي”.

أغنية “عيش أحلى سنين” هي باللهجة المصرية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.

وكشفت مايا دياب عن بوستر أغنية “عيش أحلى سنين” عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت في الصورة بإطلالة صيفية تفيض أنوثة ومليئة بالألوان وعلّقت عليها بهاشتاغ اسم الأغنية “#عيش_أحلى_سنين”.

كما أعادت مايا نشر مقطع مصوّر لها، ظهرت فيه على البحر في كواليس كليب “عيش أحلى سنين”، إذ روّجت من خلاله صفحة “أنغامي” للأغنية قائلةً: “خلاص أغنية مايا دياب الجديدة عيش احلى سنين جهزت خليك جاهز انت كمان مع أنغامي واضغط على الرابط بالبايو لتسمعها حصرياً أول ما تنزل”.

وحصدت صورة الأغنية تفاعلًا كبيرًا من محبي مايا دياب، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.