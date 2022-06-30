شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد فى المحاكم من جديد بسبب الحنث باليمين فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية آمبر هيرد ستواجه دعوى قضائية أخرى تنتظرها بعد خسارتها دعوى التشهير الضخمة ضد زوجها السابق الممثل العالمى جوني ديب، حيث يجرى التحقيق مع هيرد في قضية الكذب تحت القسم باليمين في أستراليا، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " geo".

حيث كشف بيان المتحدث باسم وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية، قائلا:" تحقق وزارة الزراعة والمياه والبيئة في مزاعم الحنث باليمين من قبل السيدة هيرد خلال إجراءات المحكمة بشأن الاستيراد غير القانوني لكلبيها إلى أستراليا في عام 2015".

وكانت أحضرت هيرد كلبين في مايو 2015 عندما كانت متزوجة من ديب دون الإعلان عنهما على الرغم من سياسة الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها الشرطة في البلاد.

وبالتالي وجهت للممثلة تهمتان تتعلقان باستيراد الحيوانات بشكل غير قانوني في يوليو من نفس العام، لكن القضية أُغلقت بعد الاعتراف بالذنب في تزوير وثائق السفر.

وكان قد تحدث الممثل دولف لندجرين عن عمله بصحبة امبر هيرد خلال كواليس فيلم اكوا مان 2، إذ تطرق خلال تصريحاته الأخيرة لأن امبر هيرد كانت مميزة للغاية طوال أحداث الفيلم الذى جمعهما معاً قائلاً : "امبر كانت مميزة للغاية، ولم تكن تشعر بأى ضغوط خلال الكواليس على خلفية أي قضايا لها".

وذلك في إشارة إلى القضايا التي جمعت آمبرهيرد بصحبة جوني ديب والنزاعات المترتبة عليها، والتي استدعت من البعض التكهن بإمكانية أقدام الشركة المنتجة على جعلها تنسحب من الفيلم.