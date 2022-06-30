أبرز تصريحات كريم عبد العزيز فى حواره لتليفزيون الخليج 365 (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز لـ الخليج 365، إن الجمع بينه وبين النجم أحمد عز في فيلم "كيرة والجن" كان من أسهل ما يكون، كل منا لم يتناقش في أي شيء سواء طريقة وضع الأسماء على التتر أو الأجور أو أي شيء، مؤكدا أنه قرأ السيناريو مع أحمد عز وأبلغا المخرج مروان حامد بالموافقة.

واستكمل النجم كريم عبد العزيز حديثه حول أحمد عز، موضحا أن أحمد عز إنسان بمعنى الكلمة ونجم كبير وأنه من جمهوره، مشيرا إلى أنه كسب أخا وصديقا ولكن متأخرا، مضيفا أن أحمد عز، رجل محترم ويحب زملاءه ويحب "الشغلانة" والصناعة، وهو فنان موهوب بشكل كبير ومروان حامد عندما وجدنا متفاهمين قال إن هذا التفاهم سهل عليه كوارث كثيرة كان قلقا تجهاها ولكنه الحمد لله لم يكن بينه وبين عز إلا كل خير.



أبرز تصريحات كريم عبد العزيز فى حواره لتليفزيون الخليج 365