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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات كريم عبد العزيز فى حواره لتليفزيون الخليج 365 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز لـ الخليج 365، إن الجمع بينه وبين النجم أحمد عز في فيلم "كيرة والجن" كان من أسهل ما يكون، كل منا لم يتناقش في أي شيء سواء طريقة وضع الأسماء على التتر أو الأجور أو أي شيء، مؤكدا أنه قرأ السيناريو مع أحمد عز وأبلغا المخرج مروان حامد بالموافقة.
واستكمل النجم كريم عبد العزيز حديثه حول أحمد عز، موضحا أن أحمد عز إنسان بمعنى الكلمة ونجم كبير وأنه من جمهوره، مشيرا إلى أنه كسب أخا وصديقا ولكن متأخرا، مضيفا أن أحمد عز، رجل محترم ويحب زملاءه ويحب "الشغلانة" والصناعة، وهو فنان موهوب بشكل كبير ومروان حامد عندما وجدنا متفاهمين قال إن هذا التفاهم سهل عليه كوارث كثيرة كان قلقا تجهاها ولكنه الحمد لله لم يكن بينه وبين عز إلا كل خير.
أبرز تصريحات كريم عبد العزيز فى حواره لتليفزيون الخليج 365
واستكمل النجم كريم عبد العزيز حديثه لـ الخليج 365 أن أول مشهد صوره من الفيلم كان في نوفمبر 2019 وبعدها انتشر وباء كورونا، ولذلك فهو يوجه الشكر والتقدير لشركة سينرجي لأنها قدمت أضخم إنتاج في تاريخ الصناعة من خلال فيلم "كيرة والجن"، وأنها لم تتنازل عن تقديم الفيلم بجودة رغم تفشي فيروس كورونا، وقاموا بالصرف على الفيلم وكأنه فيلم عالمي، موضحا أن الفيلم صعب وتكلفته الإنتاجية ضخمة وعلي مدار 3 سنوات لم تتنازل عن الديكور وقامت بتخزين الملابس والحفاظ عليها ووقفت في وجه أي ظرف يعطل العمل.