شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "اللوك الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته الجديدة "اللوك الجديد" بعد أن طرحها أمس الأربعاء عبر أحد التطبيقات الغنائية.

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام البوستر الدعائى للأغنية والذى صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر تصدر اسم الأغنية تريند تويتر.

وتقول كلمات الأغنية :

ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

ايه تجنني عملتك ايه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يانهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار ابيض

حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

هنا هنا غير

ده انت في دخلتك تسحر تثبت

قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت

ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت

وأنا بغير