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بعد تصريحات محمد الشرنوبى.. سارة الطباخ ترد من جديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات محمد الشرنوبى.. سارة الطباخ ترد من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محامى المنتجة سارة الطباخ على التصريحات التي أدلى بها الفنان محمد الشرنوبى، وأعلن فيها تحرره فنيًا وانتصاره فى النزاع القضائى بينه وبين "الطباخ"، ونشر محامى الأخيرة مستندات تنفى ما أدلى به الشرنوبى، معلنًا عن عقد مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل لتوضيح كافة تفاصيل القضية بالمستندات.

كان محمد الشرنوبي، قد قال خلال لقاء تليفزيونى: " تحررت الآن غنائيًا وبجهز لأغانى الفترة المقبلة. بعتبر ده انتصار ليا، وشائعات التكذيب والبيانات التى تصدر من الجهة الآخرى أنا لا أعلم عنها شيء ولدى محامين وهم متخصصون لمتابعة ذلك الأمر وأخذ الإجراءات القانونية المطلوبة، أنا بتابع شغلى سواء غناء أو تمثيل فقط".

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وأعلنت المنتجة سارة الطباخ بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبى مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة التى تمتلك فيها المنتجة نسبة 90% من حصصها، بينما يمتلك الشرنوبى نسبة 10% منحت له دون مقابل.

وأضافت سارة الطباخ فى بيان، أن المعلومات المذكورة أعلاه طبقًا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائى الصادر فى الاستئناف المقدم من الشرنوبى والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة (6) استئناف عالى القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022، ويترتب عليه أن الشركة الوكيل الحصرى لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبى وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية.

وتابع البيان: "تنبه الشركة على جميع النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات) وجميع شركات الإنتاج الفنى بعدم إبرام أيه تعاقدات تحت أى مسمى مع الفنان محمد الشرنوبى إلا من خلال الوكيل الحصرى لكافة أعماله طبقا وتنفيذا لأحكام القضاء.

كما أهابت الشركة بالالتزام بالحكم النهائى علمًا بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة الأعمال الفنية المختلفة للفنان محمد الشرنوبى وحال مخالفة ذلك سوف يتخذ محامى الشركة كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه مخالفة أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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