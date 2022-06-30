شكرا لقرائتكم خبر عن "عمو سمير" أغنية جديدة لـ محمد أسامة مطرب "الغزالة رايقة" بتوقيع محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عمو سمير"، من كلمات محمد يحيى وحسن مهدى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عصام الخضرى، وإنتاج تامر عبد المنعم، ويطير خلال أيام إلى بيروت لتصويرها هناك مع أحد المخرجين السوريين، ومن المتوقع طرحها بعد الانتهاء من المونتاج مباشرة، حسبما أكد منتج الأغنية تامر عبد المنعم لـ"الخليج 365".



البوستر التشويقى للاغنية

يذكر أن محمد أسامة كان بداية ظهوره عندما قدم الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، وحملت الأغنية اسم "الغزالة رايقة"، والتى حققت نجاح جماهيرى كبير للغاية، وكانت سبب فى شهرة هذا الطفل، والفيلم من إنتاج وإخراج بيتر ميمى.