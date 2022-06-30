شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق بعد أداء مناسك العمرة: سعيدة جدا وكنت أتمنى هذه الزيارة منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مؤخرا المطربة مى فاروق من أداء مناسك العمرة بالأراضى السعودية، وعادت مؤخرا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الفنى، وأعربت فاروق لـ"الخليج 365"، عن سعادتها البالغة بزيارة بيت الله الحرام.

وقالت مى فى تصريحاتها:"إن بيت الله الحرام كان واحشنى جدا، وكنت أتمنى هذه الزيارة منذ فترة، والحمد لله ربنا كتبها لى، وخاصة إنها جاءت فى وقت كنت محتاجاها، وألف حمد وشكر لله الذى حقق أمنيتى فى زيارة بيته، ويارب يتقبلها منى، وإن شالله يكتبها لكل من يتمناها".



مى فاروق فى المسجد الحرام

كانت المطربة مى فاروق قد أحيت حفلا غنائيا بموسم جدة الترفيهى وأعربت عن سعادتها بنجاح حفلها ضمن حفلات موسم جدة، وحفاوة استقبال الجمهور السعودى، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدد من صورها بالحفل، وكتبت عليها:"حقيقةً سعدت جداً بلقائى مع جمهورى الغالى جداً فى حفلة موسم جدة لهذا العام، شكراً جزيلا على الحفاوة والاستقبال واحترافية التنظيم والإدارة.. بحبكم".