شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر لـ شريهان: مافيش مبدعة غيرك انتى أيقونة مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة آمال ماهر على تدوينة الفنانة الكبيرة شريهان والتي وجهت رسالة لها ضمن رسائل المحبة والاطمئنان عليها، حيث قالت شريهان: "الجميلة المبدعة الغالية بنت مصر وحشتينا ووحشتى قلبى يا بنت قلبى، وحشتى مصر والعالم العربى نحن جميعاً في انتظار إبداعك الذى لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبى وقلوب كل المصريين".

وقامت آمال ماهر بإعادة نشر رسالة الفنانة الكبيرة شريهان على "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت قائلة: "أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك، ولو أنا وحشت قلبك فانتى بتوحشينا وانتى قصاد عيونا، الله يخليكى جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربى التي لن تتكرر".

وتطل الفنانة آمال ماهر، مساء اليوم، على جمهورها، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دى إم سى الساعة الـ 11 مساءً، من خلال مداخلة هاتفية.

وكتب رامى رضوان عبر حسابه على فيس بوك، "هسمعكم صوت النجمة آمال ماهر لايف، عشان كل اللي نفسهم يسمعوها ويطمنوا عليها".

وأضاف: "عشان المشككين اللي ألفوا قصص عجيبة بخصوص الفيديو بتاعها، وبخصوص اختفائها الفترة اللي فاتت".

وكان الإعلامى رامى رضوان قد عرض خلال حلقة أمس من برنامج مساء دى إم سى فيديو للمطربة آمال ماهر التي تطمئن خلاله جمهورها بسبب تغيبها.

وعلق رامى على الفيديو قائلا: "الفترة الماضية هناك من حاول أن يدخل على الخط ويروج الأكاذيب في ناس بتدور على أى حاجة ممكن تعمل قلق ويكبروها وينشروها على مواقع التواصل ويحاولوا يضخموها علشان يثيروا بلبلة".

وتابع: "آمال ماهر لما نزلت بوست قالوا حد تانى، ولما نزلت صورة قالوا في حد بيدير الحساب بتاعها، طيب هي نزلت فيديو أهو، وقالت إنها كان عندها كورونا علشان توقف حملة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وهم فئة احنا عارفينهم وأطحنا بهم، فشوية دبوس بيخدر، وعندهم القدرة إن أى حاجة ممكن تعمل قلق بيسخنوها وبيكبروها".

وكشفت المطربة آمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً، وخرجت المطربة آمال ماهر في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".







