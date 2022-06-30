شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو فى السينما والدراما.. أعمال تناولت ثورة المصريين على الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الأحداث السياسية فى مصر قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها، كان آخرها الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، واتفقت كل هذه الأعمال على إنقاذ مصر من مصير مجهول على أيدى جماعة الإخوان بعد أن كانت على شفا حفرة من الانهيار، فى السطور التالية نعرض أبرز الأعمال التي تناولت أو ألمحت إلى ثورة 30 يونيو..

الاختيار 3

وثقت الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، مشاركة الملايين فى ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم محمد مرسى، ومؤامرة جماعة الإخوان ضد مصر.

وبعد عرض مشاهد حقيقية للمظاهرات فى ميادين مصر، ينتقل المشهد إلى وزارة الدفاع، ويتحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسى مع اللواء عباس كامل قائلا: "الناس نزلت عشان الشعب خاف على مستقبله، اللى بيحصل ده يضع القوات المسلحة أمام مسئولية كبيرة وتاريخية".

فى المقابل وفى مكتب الإرشاد، يتحدث الشاطر باجتماع قيادات الإخوان: "العدد اللى فى الشارع فوق خيال الكل، لازم نعاقب كل اللى نزل، لازم الكل يعرف إننا مش هنسيب البلد دى إلا بالدم، هيشوفوا العنف على أصوله، وكل المسلحين فى سيناء وفى مقراتنا لازم يتحركوا"، ويؤيد المرشد كلامه.

المشهد ينتقل إلى قصر الاتحادية، ويبلغ السيسى مرسى بنص بيان القوات المسلحة الذى يمهل فيه الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب، وقال السيسى لمرسى: "هذا طلب ورجاء للجميع لوضع مصلحة البلد فوق أى اعتبار، لأن القوات المسلحة لن تسمح أبدا باقتتال داخلى"، بينما يصر مرسى على أن حجم التظاهرات لا يتعدى 120 ألفا.

أما الشاطر فيطالب بمخاطبة العالم حول اعتصام رابعة وتحريك المجموعات النوعية، واختتم: "لازم كله يعرف إن البلد دى هتولع لو إحنا ما بنحكمهاش".

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، اجتماع الفريق عبد الفتاح السيسي _ ياسر جلال _ بكل القوى الوطنية في مصر للاتفاق على خارطة طريق للمستقبل بعد عزل الرئيس محمد مرسي واسقاط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في 30 يونيو.

جواب اعتقال

تم عرضه فى 30 يونيو عام 2017 وكشف العمل عن "سيكولوجية الإرهابي" منذ طفولته ليتحول إلى قنبلة موقوتة، ويشرح العمل معمل صناعة الإرهاب من الداخل سواء كان الإرهابى الفعلى الذى يكفر المجتمع ويشرع القتل ويده نظيفة لا يمسسها الدم أو الأداة الدماغ المغسول الذى برمج على الطاعة دون تفكير، بطولة محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربيني، صبرى فواز، سيد رجب، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

سلسال الدم

ومن الأعمال الدرامية التى تناولت في أحد خطوطها الدرامية 30 يونيو، كان مسلسل سلسال الدم وتحديدا الحلقة الأخيرة في الجزء الرابع والتى انتهت بقيام الثورة وسقوط الدولة الفاشية التى كانت موجودة فى مصر إبان حكم الإخوان ، ففى هذا الجزء هناك خط سياسى مهم يتمثل فى ركوب الإخوان على السلطة فى مصر، استغلالهم للدين والبسطاء من أجل الوصول إلى السلطة.

الداعية

وتناول مسلسل الداعية، بطولة الفنان هاني سلامة، وتأليف مدحت العدل، أشكال مختلفة من فساد حكم الإخوان وقياداتهم، كما تناول سياستهم وأفكارهم، وتضمن المسلسل مشاهد لهتافات عديدة ضد حكم المرشد مطالبة بإسقاطه، حيث تنظم الفنانة بسمة، مسيرة إلى قصر الاتحادية لإسقاط الرئيس، وأشار المسلسل إلى بعض القضايا المتشددة مثل تحريم الأغاني والمسلسلات.

المشخصاتى 2

فيلم "المشخصاتي"، بطولة الفنان تامر عبد المنعم، له نصيب فى محاكاة ثورة 30 يونيو، حيث كان من أوائل الأفلام التى ناقشت أحداث تلك الثورة، وقد تم تناول الفترة ما بين 25 يناير و30 يونيو، كما أنه كشف فترة حكم الإخوان لمصر، والتى انتهت بثورة الشعب، كما يبرز الفيلم النجاح الكبير الذى حققته ثورة 30 يونيو فى تخليص مصر من حكم الجماعة، ويسلط الضوء على خطابات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ويظهر الجانب الآخر وهو استقبال المواطنين لمثل هذه الخطابات، سواء فى المقاهى أو البيوت، كما يتطرق العمل لأشهر الإفيهات التى رددها "مرسي"، ولكن فى إطار كوميدي.