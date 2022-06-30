شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: اسم هاني شاكر فقط على كارنيه عضوية الموسيقيين حاجة تشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المطرب أحمد جمال لـ الخليج 365، إن الفنان هاني شاكر "هو كبيرنا" ووجوده في النقابة رمانة ميزان، واسمه فقط علي كارنيه عضوية النقابة حاجة تشرف في حد ذاتها، وأشار أحمد جمال إلى أن أي مشاكل تحل لكن لا بد ألا يصل الأمر إلى الاستقالة.

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.