شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يستعين بمحامى سويسرى لمقاضاة كل من تعدى على حقوق أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الشاعر أيمن بهجت قمر، بياناً رسمياٍ كشف خلاله عن تعاقده مع مكتب محاماة سويسرى متخصص في حماية الملكية الفكرية لإدارية الملفات المتعلقة بأعماله، ومقاضاة كل من تعدى على حقوقه.

وجاء البيان: "اليوم تم توقيع عقد بين الشاعر أيمن بهجت قمر مع مكتب محاماة سويسري متخصص في حماية الملكية الفكرة لإدارة العديد من الملفات المتعلقة بأعماله تبدأ بملف أغانى الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب الكبير والصديق حسين الجسمى لمباشرة كافة الحقوق الخاصة بالأغانى من حقوق نشر وأداء علنى واعلانات ونسب متفق عليها بتصاريح من الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب الكبير".

وتابع البيان: "كما قرر المكتب مقاضاة كل من تعدى حقوق الشاعر وباقى الزملاء الملحنين في أغانى أخرى تم السطو عليها والتربح من قبل بعض مطربى المهرجانات".

وأضاف البيان: "ومن الآن أصبح السيد جوزيف باتلر كينج هو الممثل القانوني للشاعر أيمن بهجت قمر وهذه الخطوة هي خطوة هامة وأولى في طريق العمل بشكل منظم حتى لا تضيع الحقوق ويسير العمل بشكل واضح وعادل وخالص التقدير للجميع".



