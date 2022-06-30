شكرا لقرائتكم خبر عن هل استبعدت سعاد حسنى من"فجر الإسلام"بسبب أدوار الإغراء؟اعرف إجابة السندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتم ترشيح فنان للقيام بدور فى عمل فنى ولكن قد تتغير الظروف وتتبدل ليقوم بهذا الدور فنان آخر ، وكثيرمن الأدوار والشخصيات التى حققت نجاحاً كبيراً فى العديد من الأعمال الفنية ورسخت فى أذهان الجماهير وكانت علامات بارزة فى مشوار حياة الفنانين الذين قاموا بها، لم يكونوا هم المرشحون الأوائل لها ولكن رشح لها فنانون آخرون ولكنهم اعتذروا أوحالت ظروف معينة دون قيامهم بها، فكتب لها النجاح والخلود والجماهيرية على يد أبطال آخرين.

ومن بين الأعمال الشهيرة الفيلم الدينى " فجر الإسلام" الذى شارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم يحيى شاهين وسميحة أيوب، وقد لا يعرف الكثيرون أن نورالشريف كان مرشحاً مع السندريلا سعاد حسنى لبطولة هذا الفيلم قبل نجوى إبراهيم وعبدالرحمن على.

وخلال فترة الإعداد لفيلم فجر الإسلام تداولت الصحف بعض الأخبار والموضوعات التى تشير إلى أنه تم استبعاد سعاد حسنى من هذا الدور بسبب أدوار الإغراء التى تقوم بها، وهو ما أجابت عنه السندريلا فى حوار نادر مؤكدة أنها انزعجت بشكل كبير من هذه الأخبار التى لا أساس لها من الصحة.

وقالت السندريلا وقتها – وقبل أن يتم ترشيح نجوى إبراهيم - أن العقد الذى وقعته لبطولة الفيلم لايزال سارياً بناء على ترشيح المخرج عاطف سالم الذى كان سيتولى إخراج الفيلم قبل مرضه وتولى المخرج صلاح أبو سيف هذه المهمة.

وأوضحت السنريلا أنها خلال هذه الفترة كانت لا تزال ملتزمة بعقد الاحتكار الذى وقعته مع المنتج رمسيس نجيب، وكانت تعمل فى فيلم ضمن هذا العقد وإذا انتهى تصوير الفيلم خلال فترة معينة سوف تشارك فى فيلم فجر الإسلام، أما إذا أصر رمسيس نجيب على أن تمثل أكثر من فيلم ضمن عقد الاحتكار فى نفس الموسم، فإنها ستكون مضطرة للاعتذار عن فيلم فجر الإسلام.

فيما كشف الفنان الكبير نور الشريف فى عدد من حواراته، أن الفيلم كان في الأصل من إخراج عاطف سالم الذى اختاره هو وسعاد حسني للدورين الرئيسيين في الفيلم، وتدرب نورعلى الدور لمدة شهر وتعلم ركوب الخيل وأنجز شادي عبدالسلام ملابس الفيلم ولكن أصيب عاطف سالم في حادثة أقعدته.

وتولى المخرج الكبير صلاح أبو سيف إخراج فيلم فجر الإسلام ولكنه رفض أن يكمل ما بدأة عاطف سالم وأصرعلى أن يبدأ من جديد.

وأضاف الشريف: "أول ما فعله صلاح أبو سيف كان استبعادى واستبعاد سعاد حسني من بطولة الفيلم، وبعدها فتشوا عن ممثل يتقن العربية لأداء الدور فلم يجدوا وطلبوا مني العودة إلى الفيلم فرفضت، وتم إسناد الدورين للفنانة نجوى إبراهيم والفنان عبدالرحمن على.