شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى تطالب هانى شاكر بالعدول عن الاستقالة من "الموسيقيين": تحمل ولا ترحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بالتراجع عن استقالته، والعدول عنها، مؤكدة أنه قدم الكثير وأمامه أكثر.

وكتبت لميس الحديد عبر حسابها على تويتر: "هاني شاكر.. تحمل ولا ترحل، بيتك في النقابة لسه في انتظارك، وموسيقيين كتير محتاجينك، قدمت كتير ولسه الطريق طويل، اكمل مسيرتك الكبار يتحملون".



تغريدة لميس

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.